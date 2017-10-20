Derbi çılgınlığı

Türkiye pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçederbisi öncesinde nefesini tutmuş durumda. Ligin kaderine direkt etki etki edecek olan dev maç öncesi kelimenin tam anlamıyla çılgınlık yaşanıyor.
HERKES STORE'A KOŞACAK
Derbinin biletleri satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde tükenirken, Galatasaray maç oynanmadan kazanmayı başardı!.. Bilet satışlarından 8 milyon lira gelir elde edecek olan Sarı-Kırmızılılar, maç günü de GS Store'daki ürün satışlarından 4 milyon lira kazanç hedefliyor. Böylece Cimbom'un kasasına tam 12milyon lira girmiş olacak.
BİLETLER PAYLAŞILAMIYOR
Derbiye gösterilen bu büyük ilgi karaborsacıların da iştahını kabartmış durumda... İnternet üzerinden satışa çıkarılan biletlerin fiyatları 1500 ile 4000 lira arasında değişiyor. Yüksek fiyatlara rağmen taraftarlar biletleri paylaşamıyor.
KAZANCI DA UYARDI!.. Passolig CEO'su Ceyhun Kazancıda karaborsa konusunda futbolseverlereuyarıda bulundu. Kazancı,"Maç biletlerinin internetkafelerde satıldığını görüyoruz.Derbide 100 liralık bilet 4 katınasatılıyor. Bu konu ile ilgiliçalışma başlattık" dedi.
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