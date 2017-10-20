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çılgınlığı

Biletler dakikalar içinde biterken, G.Saray yönetimi ürün satışları ile birlikte 12 milyon lira gelir hedefliyor. Karaborsada nin biletleri 1500 ile 4000 lira arasında satılıyor

Derbi çılgınlığı
Türkiye pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe si öncesinde nefesini tutmuş durumda. Ligin kaderine direkt etki etki edecek olan dev maç öncesi kelimenin tam anlamıyla çılgınlık yaşanıyor.

HERKES STORE'A KOŞACAK
Derbinin biletleri satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde tükenirken, Galatasaray maç oynanmadan kazanmayı başardı!.. Bilet satışlarından 8 milyon lira gelir elde edecek olan Sarı-Kırmızılılar, maç günü de GS Store'daki ürün satışlarından 4 milyon lira kazanç hedefliyor. Böylece Cimbom'un kasasına tam 12 milyon lira girmiş olacak.

BİLETLER PAYLAŞILAMIYOR
Derbiye gösterilen bu büyük ilgi karaborsacıların da iştahını kabartmış durumda... İnternet üzerinden satışa çıkarılan biletlerin fiyatları 1500 ile 4000 lira arasında değişiyor. Yüksek fiyatlara rağmen taraftarlar biletleri paylaşamıyor.

KAZANCI DA UYARDI!..
Passolig CEO'su Ceyhun Kazancı da karaborsa konusunda futbolseverlere uyarıda bulundu. Kazancı, "Maç biletlerinin internet kafelerde satıldığını görüyoruz. Derbide 100 liralık bilet 4 katına satılıyor. Bu konu ile ilgili çalışma başlattık" dedi.
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