Değişime hazır olun

Trabzonspor Teknikdirektörü RızaÇalımbay ilk antrenmanındaoyuncularını sık sıkdaha tempolu, daha agresifve prese dayalı bir oyun oynamalarıyönünde uyardı.Çalımbay, her futbolcudanyararlanmaya çalışacağını belirterek,"Çift forvet oynayabilirim.Bunu zamanlagöreceğiz" dedi. Çalımbay,Trabzonspor'a imza attığıandan itibaren takım içerisindeönemli bir revizyona gidebileceğininsinyalini verdi.
TOPU AYAĞIMIZDA TUTMALIYIZ Antrenmanda oyunculara uyarılarda bulunan Çalımbay, yaptığı konuşmada, çift forvetli sistemi deneyebileceğini ve bu tür değişikleri zamanla uygulamaya sokacağını söyledi. Top hakimiyetinin önemli olduğunu söyleyen Çalımbay şöyle devam etti: Topu biz tutarsak, biz dağıtırız. Boşta adam kalmayacak...
PRES VE KOŞU TEMEL PRENSİBİMİZ Adam paylaşımını iyi yapmalıyız. Konuşmamız lazım. Konuşmak yardımlaşmak demek. En yakın kimse onu göreceğiz, onunla konuşacağız ve topu birlikte kullanacağız. Pres bizim en önemli silahımız olacak. Önde rakibi oynatmayacağız ve kenara kaçmalarına da izin vermeyeceğiz. Adam adama pres ve koşu bizim oyun anlayışımız olmalı.
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