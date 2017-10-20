Değişime hazır olun

Trabzonspor Teknik direktörü Rıza Çalımbay ilk antrenmanında oyuncularını sık sık daha tempolu, daha agresif ve prese dayalı bir oyun oynamaları yönünde uyardı. Çalımbay, her futbolcudan yararlanmaya çalışacağını belirterek, "Çift forvet oynayabilirim. Bunu zamanla göreceğiz" dedi. Çalımbay, Trabzonspor'a imza attığı andan itibaren takım içerisinde önemli bir revizyona gidebileceğinin sinyalini verdi.



TOPU AYAĞIMIZDA TUTMALIYIZ

Antrenmanda oyunculara uyarılarda bulunan Çalımbay, yaptığı konuşmada, çift forvetli sistemi deneyebileceğini ve bu tür değişikleri zamanla uygulamaya sokacağını söyledi. Top hakimiyetinin önemli olduğunu söyleyen Çalımbay şöyle devam etti: Topu biz tutarsak, biz dağıtırız. Boşta adam kalmayacak...



PRES VE KOŞU TEMEL PRENSİBİMİZ

Adam paylaşımını iyi yapmalıyız. Konuşmamız lazım. Konuşmak yardımlaşmak demek. En yakın kimse onu göreceğiz, onunla konuşacağız ve topu birlikte kullanacağız. Pres bizim en önemli silahımız olacak. Önde rakibi oynatmayacağız ve kenara kaçmalarına da izin vermeyeceğiz. Adam adama pres ve koşu bizim oyun anlayışımız olmalı.