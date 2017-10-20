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’den milli karar

Fenerbahçe Doğuş’un İtalyan forveti Gigi , 2019 Dünya Kuapsı Eleme maçları için İtalya Milli Takımı kampına gitmeyeceğini açıkladı...

Datome’den milli karar
Milli takımlar, Dünya Kupası Elemeleri için kadrolarını bir bir açıklayıp THY EuroLeague oyuncularına davet yollarken, ilk 'ret' İtalya'ya Fenerbahçe Doğuşlu Gigi Datome'den geldi.

FENER'E BAĞLIYIM!
İtalyan forvet, "2019 Dünya Kupası Eleme maçlarında yer almayacağım. Oynamayacağım çünkü kışın düzenlenen pencereler kötü bir fikir. Fenerbahçe'ye (ki onlar benim milli takıma gitmeme engel olmuyor) bağlılığım var. Euroleague'deki sıralamamızı ve takımımızın sezonunu etkileyecek önemli maçlarda mutlaka yer almam gerekiyor. Sadece ben değil Fenerbahçe Doğuş, Melli, Kostas Sloukas, Kalinic, Guduric, Melih Mahmutoğlu, Dixon, Sinan, Barış ve Vesely'den yoksun olabilir" diye konuştu.
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