Datome’den milli karar

Milli takımlar, Dünya KupasıElemeleri için kadrolarını birbir açıklayıp THY EuroLeagueoyuncularına davet yollarken, ilk'ret' İtalya'ya Fenerbahçe DoğuşluGigi Datome'den geldi.
FENER'E BAĞLIYIM! İtalyan forvet, "2019 Dünya Kupası Eleme maçlarında yer almayacağım. Oynamayacağım çünkü kışın düzenlenen pencereler kötü bir fikir. Fenerbahçe'ye (ki onlar benim milli takıma gitmeme engel olmuyor) bağlılığım var. Euroleague'deki sıralamamızı ve takımımızın sezonunu etkileyecek önemli maçlarda mutlaka yer almam gerekiyor. Sadece ben değil FenerbahçeDoğuş, Melli, KostasSloukas, Kalinic, Guduric,Melih Mahmutoğlu, Dixon,Sinan, Barış ve Vesely'den yoksunolabilir" diye konuştu.
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