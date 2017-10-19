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Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar

“Şampiyonlar Ligi’nde oynamanıza müsaade ediliyor. Bu nedenle başarılıyız. Türkiye’de ise buna izin verilmiyor”

Türkiyede iyi futbola izin vermiyorlar
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, 'Maç seçiyor' iddialarına cevap verdi. Portekizli futbolcu, "Arada kalite farkı var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynamanıza müsaade ediliyor. İyi olan takımlar da karşılığını alıyor. Bu nedenle Avrupa'da başarılı oluyoruz. Türkiye'de ise rakipler ve hakemler iyi futbola izin vermiyor" diye konuştu. 'ın Avrupa'da başarılı olmasında kilit rol oynayan Quaresma, Avrupa'da bundan sonra da başarılı sonuçlar alacaklarını belirterek taraftarlarına umut dağıttı.

​ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL ELİMİZDE
Quaresma, "Beşiktaş'ın bütçesi rakipleri kadar olmayabilir. Onlar kadar yüksek bonservis bedelleri ya da maaşlar da ödeyemeyebilir. Ancak Beşiktaş'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Neden yukarılara yürümeyelim? Neden çeyrek finali yarı finali görmeyelim? Bunu yapmak bizim elimizde" ifadelerini kullandı. Portekizli yıldız, Devler Ligi'nde sergilediği futbolla adeta parmak ısırtıyor.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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