Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar

Beşiktaş'ınPortekizli yıldızı Ricardo Quaresma, 'Maç seçiyor' iddialarına cevap verdi. Portekizli futbolcu, "Arada kalite farkı var. ŞampiyonlarLigi'nde futbol oynamanızamüsaade ediliyor. İyi olan takımlar da karşılığını alıyor. Bu nedenle Avrupa'da başarılı oluyoruz. Türkiye'de ise rakipler ve hakemler iyi futbola izin vermiyor" diye konuştu. Beşiktaş'ın Avrupa'da başarılı olmasında kilit rol oynayan Quaresma, Avrupa'da bundan sonra da başarılı sonuçlar alacaklarını belirterek taraftarlarına umut dağıttı.
ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL ELİMİZDE Quaresma, "Beşiktaş'ın bütçesi rakipleri kadar olmayabilir. Onlar kadar yüksek bonservis bedelleri ya da maaşlar da ödeyemeyebilir. Ancak Beşiktaş'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Neden yukarılarayürümeyelim? Nedençeyrek finali yarı finali görmeyelim?Bunu yapmak bizimelimizde" ifadelerini kullandı. Portekizli yıldız, Devler Ligi'nde sergilediği futbolla adeta parmak ısırtıyor.
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