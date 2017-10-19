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Rakamlarda Aslan psikolojide Fener

Bir yanda ligin altını üstüne getiren lider G.Saray, diğer yanda her derbide istatistikleri boşa çıkaran Fenerbahçe...

Rakamlarda Aslan psikolojide Fener
Türkiye pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kilitlendi... Herkesin sonucunu merakla beklediği dev maç öncesi TAKVİM her iki takımın röntgenini çekti. Bu sezon ligin adeta altını üstüne getiren lider Cimbom tüm önemli istatistiklerde ezeli rakibine üstün durumda.

​İSTATİSTİKLER 'CİMBOM' DİYOR
Derbiye tam 8 puan önde girecek olan Galatasaray, rakibinden daha fazla gol atıp, daha az gol yedi. Sarı-Kırmızılılar şut, pas, ve savunma parametrelerinde de Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor.


Bu sezon müthiş bir performans gösteren lider Galatasaray neredeyse tüm istatistiklerde Fener'e üstün.

PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ÖNDE!
Fakat Cimbom karşısında, neredeyse son yıllarda oynanan tüm derbilerde istatistikleri boşa çıkaran bir Fenerbahçe bulacak. Kanarya derbiye puan olarak geride ama psikolojik olarak önde çıkacak.

DERBİDE HANGİ TARAF GÜLECEK?
Dev derbi öncesinde Galatasaray yüksek formuna, yıldızlarına ve taraftarına güveniyor. Fenerbahçe'nin kozu ise müthiş derbi istatistiği... Pazar günü kimin güleceğini bekleyip göreceğiz.

ONUR ÖZKAN/ÖZEL
Etiketler:
  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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