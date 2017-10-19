Rakamlarda Aslan psikolojide Fener

Türkiye pazar günüoynanacakGalatasaray-Fenerbahçederbisine kilitlendi...Herkesinsonucunu meraklabeklediği dev maçöncesi TAKVİM heriki takımın röntgeniniçekti. Bu sezon liginadeta altını üstüne getirenlider Cimbomtüm önemli istatistiklerdeezeli rakibineüstün durumda.
İSTATİSTİKLER 'CİMBOM' DİYOR Derbiye tam 8 puan önde girecek olan Galatasaray, rakibinden daha fazla gol atıp, daha az gol yedi. Sarı-Kırmızılılar şut, pas, ve savunma parametrelerinde de Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor.
Bu sezon müthiş bir performans gösteren lider Galatasaray neredeyse tüm istatistiklerde Fener'e üstün.
PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ÖNDE! Fakat Cimbomkarşısında, neredeyseson yıllarda oynanantüm derbilerdeistatistikleri boşa çıkaranbir Fenerbahçebulacak. Kanaryaderbiye puan olarakgeride ama psikolojikolarak önde çıkacak.
DERBİDE HANGİ TARAF GÜLECEK? Dev derbi öncesinde Galatasaray yüksek formuna, yıldızlarına ve taraftarına güveniyor. Fenerbahçe'nin kozu ise müthiş derbi istatistiği... Pazar günü kimin güleceğini bekleyip göreceğiz.
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