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Kartal’ın başarısını La Liga’ya bağladı

Kartal’ın başarısını La Liga’ya bağladı
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi La Liga'da görev yapmış oyuncuların gittikleri yabancı takımlara iyi geldiğini yazarken 'ı örnek gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde La Liga'da oynamış futbolculardan Fabri, Pepe, Ryan Babel dikkat çeken performans sergiledi. Negredo ve Medel ise fazla şans bulamadı.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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