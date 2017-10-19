Hiçbir korkum yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay dün kendisini sezon sonuna kadar Bordo-Mavili renklere bağlayan imzayı attı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki imza törenine Genel Sekreter Gençağa Meriç ile kulüp yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen de katıldı. Çalımbay, törende iddialı açıklamalar yaptı.



​TRANSFER SİNYALİ DE VERDİ

Çalımbay "Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İlk yarıya kadar çok iyi puanlar almamız gerekiyor. Ondan sonra yönetimle konuşacağız 1-2 transfer olacak. İkinci yarıya müthiş başlamalıyız" diye konuştu.



​RIZA HOCA KENDİNE GÜVENİYOR

Rıza hoca, "Gittiğim takımlarda ne hedef varsa yaptım. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Benim korkum kesinlikle yok. Trabzonspor'u layık olduğu yere getirmek için gayret sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.