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Yeniler taraftara emanet!

li eski oyuncular yenilere Galatasaray derbisini anlatırken taraftarlar da sosyal medya aracılığıyla Isla, Soldado, Valbuena, Dirar ve Janssen’e motive edici mesajlar yolluyor

Yeniler taraftara emanet!
Fenerbahçeli eski oyuncular; bu sene takıma katılan Isla, Soldado, Neto, Dirar, Janssen, Valbuena gibi yıldızlara Galatasaray derbilerinin önemini anlatırlarken, taraftar grupları da sosyal medya kanalıyla bu isimlere mesaj yağdırıyor. Taraftarlar her gün yeni futbolculara sosyal medya aracılığıyla Galatasaray derbileriyle ilgili örnekler yolluyor ve motive ediyor.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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