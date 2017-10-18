Tolga için gözler risk raporunda

Kritik derbi öncesinde Galatasaray'da en çok merak edilen konu Tolga Ciğerci'nin forma giyip giymeyeceği... Sakatlığı nedeniyle Karabükspor ve Konyaspor önünde oynamayan milli futbolcu konusunda sağlık kurulunun raporu bekleniyor. Eğer kurul, "Tolga'nın forma giymesi sezonun kalanı için risk oluşturmaz" derse yıldız oyuncu derbide ilk 11'deki yerini alacak.