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Tolga için gözler risk raporunda

Eğer sağlık kurulu “Derbide oynamasında risk yok” derse milli futbolcu ilk 11’de sahaha çıkacak...

Tolga için gözler risk raporunda
Kritik derbi öncesinde Galatasaray'da en çok merak edilen konu Tolga Ciğerci'nin forma giyip giymeyeceği... Sakatlığı nedeniyle Karabükspor ve Konyaspor önünde oynamayan milli futbolcu konusunda sağlık kurulunun raporu bekleniyor. Eğer kurul, "Tolga'nın forma giymesi sezonun kalanı için risk oluşturmaz" derse yıldız oyuncu derbide ilk 11'deki yerini alacak.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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