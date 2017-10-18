Derbilerin efendisi

Sezonun kırılma maçında pazar günü Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe kağıt üzerinde favori olmasa da müthiş bir istatistikle ön plana çıkıyor. Sarı-Lacivertliler son yıllarda hem takım hem de bireysel olarak form durumu ne olursa olsun derbi maçlarda müthiş bir performans ortaya koyuyor.



​SADECE SKOR ÜSTÜNLÜĞÜ DEĞİL!

Kanarya son iki yılda Galatasaray'a karşı oynadığı 5 derbiyi de kaybetmezken, bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'a da 4 maçtır boyun eğmiyor. Fakat F.Bahçe'nin derbilerdeki üstünlüğü skorlarla sınırlı değil.



​GÖRÜLMEMİŞ BİR İSTATİSTİK

Fener, Cimbom önündeki son 5 derbide 1 dakika bile yenik duruma düşmedi. Beşiktaş'a karşı ise 4 maçta sadece 45 dakika yenik oynayıp müthiş bir başarıya imza attı.



Onur ÖZKAN