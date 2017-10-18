Derbilerin efendisi

Sezonun kırılma maçında pazar günü Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe kağıt üzerinde favori olmasa da müthiş bir istatistikle ön plana çıkıyor. Sarı-Lacivertliler son yıllarda hem takım hem de bireysel olarak form durumu ne olursa olsun derbi maçlarda müthiş bir performans ortaya koyuyor.
SADECE SKOR ÜSTÜNLÜĞÜ DEĞİL! Kanarya son iki yılda Galatasaray'a karşı oynadığı 5 derbiyi de kaybetmezken, bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'a da 4 maçtır boyun eğmiyor. Fakat F.Bahçe'nin derbilerdeki üstünlüğü skorlarla sınırlı değil.
GÖRÜLMEMİŞ BİR İSTATİSTİK Fener, Cimbomönündeki son 5 derbide1 dakika bile yenikduruma düşmedi. Beşiktaş'akarşı ise4 maçta sadece45dakikayenik oynayıpmüthiş bir başarıyaimza attı.
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