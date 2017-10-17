Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Monaco ile oynayacakları maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Zorlu bir maça çıkacağız. Seriye devam etmeliyiz. Bu maçı kazanarak grupta 3'te 3 yapmak istiyoruz. Bu maç bizim için iyi günlerin başlangıcı olmalı" ifadesini kullandı.
İYİ GÜNLERİN BAŞLANGICI OLACAK Bu maçın iyi günlerin başlangıcı olacağına inandığını vurgulayan tecrübeli hoca, "Ligdeki kötü gidişi unuttuk. Artık Avrupa'ya odaklandık. Bu maçı kazanarak puanımızı 9'a çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.
ONLARA BU İZNİ VERMEMELİYİZ Monaco'nun da maça galibiyet parolosıyla çıkacağına dikkat çeken Şenol Güneş, "Kendi evlerinde kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklar. Onlara bu izni vermememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
EN ÜST NOKTAYA ÇIKACAĞIZ Şampiyonlar Ligi'nde gelebilecekleri en üst noktaya çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Şenol Güneş, "Bu maçta futbolcularımın göstereceği performansa güveniyorum. Bu maçı kazanmak tek hedefimiz" dedi.
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