Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Monaco ile oynayacakları maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Zorlu bir maça çıkacağız. Seriye devam etmeliyiz. Bu maçı kazanarak grupta 3'te 3 yapmak istiyoruz. Bu maç bizim için iyi günlerin başlangıcı olmalı" ifadesini kullandı.



​İYİ GÜNLERİN BAŞLANGICI OLACAK

Bu maçın iyi günlerin başlangıcı olacağına inandığını vurgulayan tecrübeli hoca, "Ligdeki kötü gidişi unuttuk. Artık Avrupa'ya odaklandık. Bu maçı kazanarak puanımızı 9'a çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.



​ONLARA BU İZNİ VERMEMELİYİZ

Monaco'nun da maça galibiyet parolosıyla çıkacağına dikkat çeken Şenol Güneş, "Kendi evlerinde kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklar. Onlara bu izni vermememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.



​EN ÜST NOKTAYA ÇIKACAĞIZ

Şampiyonlar Ligi'nde gelebilecekleri en üst noktaya çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Şenol Güneş, "Bu maçta futbolcularımın göstereceği performansa güveniyorum. Bu maçı kazanmak tek hedefimiz" dedi.