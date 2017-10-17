Sabrın sonu Hasan Ali

Fenerbahçe'de bu sezon sıkça eleştirileen isimlerden birisi olan Hasan Ali Kaldırım, sabırla çalışmasının karşılığını aldı.



OZAN DA GÜVEN VERDİ

Malatya maçında başarılı futbolunu golle süsleyen Hasan Ali Kaldırım, Aykut Kocaman'ın kendisine olan güvenini de boşa çıkarmadı. Birçok kez "Fenerbahçe'nin sol bek tranfseri yapması lazım" şeklindeki yorumlara rağmen Hasan Ali'den vazgeçmeyen Kocaman, derbi maçta da kendisine görev verecek. Hasan Ali gibi güven tazeleyen isimlerden birisi ide Ozan Tufan oldu. Golü ve etkili futboluyla "Bu takımda direkt oynarım" mesajını verdi.