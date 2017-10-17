Sabrın sonu Hasan Ali

Fenerbahçe'de bu sezon sıkça eleştirileen isimlerden birisi olan Hasan Ali Kaldırım, sabırla çalışmasının karşılığını aldı.
OZAN DA GÜVEN VERDİ Malatya maçında başarılı futbolunu golle süsleyen Hasan AliKaldırım, Aykut Kocaman'ın kendisine olan güvenini de boşa çıkarmadı. Birçok kez "Fenerbahçe'ninsol bek tranfseriyapması lazım" şeklindeki yorumlara rağmen Hasan Ali'den vazgeçmeyen Kocaman, derbi maçta da kendisine görev verecek. HasanAli gibi güven tazeleyen isimlerden birisi ide Ozan Tufan oldu. Golü ve etkili futboluyla "Bu takımdadirekt oynarım" mesajını verdi.
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