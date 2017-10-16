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Şampiyonlar kupası 'ın

Şampiyonlar Kupası finalinde Fenerbahçe’yi 3-0 yenen , sezonun ilk kupasının sahibi oldu

Şampiyonlar kupası Vakıfbankın
Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası final maçında VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek, kupanın sahibi oldu. İlk sette çok üstün bir oyun ortaya koyan , Sarı-Lacivertli ekibin yaklaşmasına izin vermedi ve seti 25-14 kazandı. 2. settete de rahat olan Vakıfbank 25-18 ile skoru 2-0 yaptı. 3. sette Fenerbahçe dirense de 25-22 ile seti kazanan VakıfBank kupanın sahibi oldu.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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