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Tufanı

Kanarya, Kadıköy’deki maça jet hızıyla başladı. Sarı-Lacivertlelir, henüz 4. dakikada Ozan Tufan’ın kafa golüyle öne geçti... Ozan'ın golünden 1 dakika sonra Brezilyalı yıldızı Giuliano ile farkı ikiye çıkartan , 28'de Hasan Ali ile fişi çekti.

Fenerbahçe Tufanı
F.Bahçe'den kiritik zafer... Sarı-Lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 yendi. Henüz 4. dakikada Nabil Dirar, rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını arka direkte bulunan Ozan Tufan'a yolladı. Yıldız oyuncu kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 1 dakika sonra Valbuena'nın ara pasında Giuliano topu ağlarla buluşturdu

AYTAÇ KARA DİREĞE NİŞANLADI
28'DE Malatyalı Sadık'tan seken topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın gelişine çektiği şutla F.Bahçe 3 farkı yakaladı. 30. dakikada Aytaç Kara'nın sert şutu üst direkten döndü.

VALBUENA'NIN ŞUTU DA DİREKTE
31'DE direkten dönen topla buluşan Dening'in şutu Kameni'den döndü. Boutaib'in gelişine çektiği şut bir kez daha kaleci Kameni'den geri geldi. 34'te Valbuena'nın şutu direkte patladı.

FERNANDAO ZOR OLANI BAŞARDI
Malatya 68'de Adem Büyük'ün asistinde Batuhan'ın golüyle farkı 2'ye indirdi. 86. dakikada Guiliano'nun pasında Fernandao kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçti ama topu boş kaleye gönderemedi.

74 SANİYEDE İKİ GOL İLK 6 DAKİKADA 3 İSABETLİ ŞUT
Şampiyonluk yarışından geri kalmak istemeyen Fenerbahçe, dünkü maça fırtına gibi başladı. Ozan Tufan ve Guiliano'nun attığı gollerle rakibini şaşkına çeviren , taraftarını da mest etti. Fenerbahçe'nin attığı ilk iki gol arasında 74 saniye vardı. Sarı-Lacivertliler, maçın ilk altı dakikasında üç isabetli şut çekti.

SOLDADO İLK KEZ ÇERÇEVEYİ BULDU
F.Bahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başladı. Süper Lig'de şimdiye kadar 302 dakika forma giyen İspanyol forvet rakip kaleye ilk kez isabetli şut attı.

HENÜZ GOLÜ BULUNMUYOR
64. dakikada Aykut Kocaman tarafından saha kenarına alınan İspanyol oyuncunun henüz Fenerbahçe'de golü yok.

BEŞİKTAŞ'I GEÇTİ G.SARAY'A MESAJ VERDİ
F.Bahçe, 63 hafta sonra ligde Beşiktaş'ın üstünde yer aldı. Kanarya, gelecek hafta karşılaşacağı G.Saray'a da mesaj yolladı.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehmet -newyork Mehmet -newyork

Abartmayin Fener iki hafta ust uste galip gelmesi cok zor,,,Malatya defansinin buyuk hatalari ile goller geldi ve sonrasi FB stop etti,,,kondisyon yetersiz,,,GS maci iki takim icin de test maci olacak,,,

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cevapla 16.10.2017 02:43
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