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Yollar ayrılabilir

Beşiktaş Yönetimi şu ana kadar resmi maçlarda golü olmayan İspanyol yıldızı göndermek için düğmeye bastı

Yollar ayrılabilir
Kartal'da Negredo topun ağzında... Beşiktaş Yönetimi'nin Aboubakar'ın yerine aldığı İspanyol golcü bugüne kadar hiçbir resmi karşılaşmada fileleri havalandıramadı. G.Birliği önünde ilk yarıda oynayan Negredo'nun kredisini tamamen tükettiği öğrenildi. Şenol Güneş'in Negredo'nun performansından hiç memnun kalmaması üzerine yönetimin devre arasında İspanyol golcüyü kiraya vererek yerine yeni bir golcü transfer etmek için harekete geçtiği gelen bilgiler arasında.
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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KASIM KASIM

Kulüp sürekli sürekli sürekli transfer zararlar kulübe menejer ve aracılar yükselişte ligden kopmuş gruptan çıksan 1 maç gerisi hikaye 17 oyuncu stokta Vatanın bu kritik döneminde yabancılara yetimlerin hakkını ve milli servetimizi korumak için büyüklerimizden rica ediyoruz

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evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 06:38
Mehmet -newyork Mehmet -newyork

Durun be kardesim adam 35 gol atacagina soz verdi,,,ancak bu gidisle 5 senede atar,,,sabirli olun biraz,,,Mustafa pektemek'e sans verilse idi,,en az uc gol atmisti simdiye kadar,,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 04:55
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