Yollar ayrılabilir

Kartal'da Negredotopun ağzında... BeşiktaşYönetimi'nin Aboubakar'ın yerinealdığı İspanyol golcü bugünekadar hiçbir resmi karşılaşmadafileleri havalandıramadı.G.Birliği önünde ilk yarıda oynayanNegredo'nun kredisinitamamen tükettiği öğrenildi.Şenol Güneş'in Negredo'nunperformansından hiç memnunkalmaması üzerine yönetimindevre arasında İspanyol golcüyükiraya vererek yerine yeni birgolcü transfer etmek için hareketegeçtiği gelen bilgiler arasında.
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Kulüp sürekli sürekli sürekli transfer zararlar kulübe menejer ve aracılar yükselişte ligden kopmuş gruptan çıksan 1 maç gerisi hikaye 17 oyuncu stokta Vatanın bu kritik döneminde yabancılara yetimlerin hakkını ve milli servetimizi korumak için büyüklerimizden rica ediyoruz
Durun be kardesim adam 35 gol atacagina soz verdi,,,ancak bu gidisle 5 senede atar,,,sabirli olun biraz,,,Mustafa pektemek'e sans verilse idi,,en az uc gol atmisti simdiye kadar,,,,
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