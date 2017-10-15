Tudor’un 3’lü sistemi yeniden sahnede

G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor, Konyaspor deplasmanında önemli bir sürprize imza attı. Hırvat hoca takımını 3'lü sistemle oynattı.



OLUMLU ETKİ YAPMADI

Geçtiğimiz sezon göreve ilk geldiğinde bu sistemi sık sık kullanan Tudor bu sezon başından bu yana 4'lü savunmayı tercih ediyordu. Fakat genç teknik adam tüm ön libero Fernando'yu geriye çekerek defansı 3'ledi. Kanatlarda ise Mariano ve Latovlevici görev yaptı. Bu sistemde Feghouli ve Rodrigues ortaya yakın oynadı. Fakat bu sistem değişikliği Galatasaray'ın futboluna olumlu bir etki yapmadı.