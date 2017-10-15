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Monaco maçının startı verildi

, Monaco ile oynayacağı Devler Ligi maçının hazırlıklarına başladı. Futbolcuların moralsiz olduğu öğrenildi

Monaco maçının startı verildi
Beşiktaş, Monaco ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda, Gençlerbirliği karşısında forma giyen oyuncular salonda yenilenmeye yönelik çalışma yaptı.
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