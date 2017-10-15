Lig şimdi başlıyor

Dün yapılan antrenman öncesinde futbolcularıyla bir topantı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Malatya maçının çok önemli olduğunu belirtti. Kocaman, özellikle sahalarında puan kaybına tahammülleri olmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam Malatyamaçının yeni bir serinin başlangıcı olmasını istedi.



​HER MAÇI DERBİ GİBİ OYNAYALIM

Puan farkının çok önemli olmadığının altını çizen Kocaman şöyle devam etti: "Biz her maçımızı derbi maç ciddiyetinde oynayalım ve kazanmaya bakalım. Artık takımda herkes birbirini tanıyor. Lig bizim için şimdi başlıyor"



​KARARLARINIZDA TEREDDÜT OLMASIN

"maç içinde üzerinde durduğmuz ayrıntıları aklınızda tutun. Duran toplarda adam paylaşmadaki hatalar yüzünden goller yedik. Bunlara dikkat edin. Kaleye şut çekerken de tereddüt etmeyin ve cesur olun"



​BİRBİRİNİZİN AÇIĞINI KAPATIN

Her şeyden önemlisi maç içinde panik yapmamak ve disiplinden taviz vermemek. Hücuma çıkarken top kayıpları yapmayalım. Savunmada da herkes birbirine yardımcı olsun ve birbirinin açığını kapatsın.