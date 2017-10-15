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Gol atmak değil kazanmak önemli

, “Gol atmayı isterim, ama önemli olan maçları kazanmak” dedi

Gol atmak değil kazanmak önemli
Fenerbahçe'nin Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Janssen, "Gol atmayı isterim ama kazanmak daha önemli. Kazanan takımın oyuncusu olmayı daha çok isterim" dedi.

HERKES ÇOK CİDDİ
Kendisini güçlü hissettiğini söyleyen Hollandalı forvet, "Takımda herkes çok ciddi ve durumun farkında. Bu sahaya da yansıyacak" ifadesini kullandı.
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