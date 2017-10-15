Gol atmak değil kazanmak önemli

Fenerbahçe'nin Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Janssen, "Gol atmayı isterim ama kazanmak daha önemli. Kazanan takımın oyuncusu olmayı daha çok isterim" dedi.



HERKES ÇOK CİDDİ

Kendisini güçlü hissettiğini söyleyen Hollandalı forvet, "Takımda herkes çok ciddi ve durumun farkında. Bu sahaya da yansıyacak" ifadesini kullandı.