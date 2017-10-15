Gol atmak değil kazanmak önemli

;
30 / 14
26 / 11
20 / 5
15 / 1
18 / 5
20 / 10
18 / 7
31 / 18
5 / 2
12 / 9
30 / 14
24 / 6
17 / 11
25 / 5
10 / 4
21 / 10
21 / 4
16 / 3
14 / 6
24 / 7
23 / 9
24 / 11
18 / 7
17 / 5
25 / 11
25 / 9
18 / 9
26 / 9
21 / 2
16 / 4
9 / 1
20 / 7
25 / 10
18 / 14
12 / 7
18 / 7
28 / 11
21 / 6
22 / 7
22 / 12
27 / 15
27 / 11
16 / 9
20 / 4
10 / 1
13 / 7
17 / 1
20 / 6
25 / 9
18 / 5
26 / 15
23 / 12
20 / 7
20 / 5
20 / 6
27 / 12
22 / 15
28 / 17
27 / 12
20 / 4
16 / 3
17 / 4
18 / 14
29 / 13
18 / 13
23 / 10
19 / 15
23 / 9
17 / 13
13 / 2
27 / 14
21 / 12
20 / 12
18 / 8
18 / 14
20 / 3
23 / 6
17 / 2
22 / 10
16 / 4
17 / 13
Fenerbahçe'nin Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Janssen, "Gol atmayı isterim ama kazanmak daha önemli. Kazanan takımın oyuncusu olmayı daha çok isterim" dedi.
HERKES ÇOK CİDDİ
Kendisini güçlü hissettiğini söyleyen Hollandalı forvet, "Takımda herkes çok ciddi ve durumun farkında. Bu sahaya da yansıyacak" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.