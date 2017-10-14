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Ryan Babel iki dakikada kızardı

Başkent deplasmanında 46. dakikada oyuna giren Hollandalı futbolcu iki dakika sonra kırmızı kart gördü ve Kara Kartal’ı 10 kişi bıraktı

Ryan Babel iki dakikada kızardı
Beşiktaş'ın en önemli hücum silahlarından Ryan Babel dün kariyerinin en kötü anlarından birisini yaşadı... Başkent deplasmanında yedek kalan fakat 46. dakikada Lens'in yerine oyuna giren Hollandalı yıldız 2 dakika sonra Ahmet İlhan'a yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Babel kasti bir hareketi olmadığını söylese de karar değişmedi. Hollandalı futbolcu aynı zamanda 2 dakika içinde oyundan atılarak Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan sonra oyuna girdikten sonra en erken kırmızı kart gören isim oldu. Öte yandan Hollandalı yıldız, Siyah-Beyazlı takıma geldiğinden bu yana ilk kez dün kulübede oturdu.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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