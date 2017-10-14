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Galibiyet 4 kırımızı 5

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de 4 galibiyet alırken 5 kez kırmızı kart gördü. İlk 8 haftada kayıp 10 puan...Kartal, Şenol Güneş yönetiminde ilk kez üst üste 3 maç puan kaybetti.. . Son 8 deplasman maçının 5'inde gol yedi

Galibiyet 4 kırımızı 5
Beşiktaş Ankara'da sezonun en kötü futbolunu oynadı... Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı ilk 8 maçta 10 puan kaybederek taraftarlarını üzdü. Siyah-Beyazlılar, 8 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez de kırmızı kart gördü. 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç başına en fazla faul yaptığı ve en fazla kart gördüğü sezonu yaşıyor. Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk kez üst üste 3 maçta puan kaybetti.

BEŞİKTAŞ ORTA SAHASI DA DÜŞTÜ
SİYAH-BEYAZLILAR, son 8 deplasman maçının 5'inde kalesinde gol gördü. Ankara'da 90 dakika boyunca pozisyona girmekte zorlanan Kara Kartal 90 dakika boyunca G.Birliği karşısında 3 isabetli şut bulabildi. 28 ortanın 21'i isabetsizdi. Beşiktaş, orta sahadaki etkinliğiyle rakiplerini boğuyordu. Ancak son haftalarda orta saha da düştü... Beşiktaş'ın bu sezon en fazla top kaybettiği iki maç, son iki haftadaki Trabzonspor (174) ve Gençlerbirliği (160) karşılaşmaları...
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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