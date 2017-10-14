Galibiyet 4 kırımızı 5

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de 4 galibiyet alırken 5 kez kırmızı kart gördü. İlk 8 haftada kayıp 10 puan...Kartal, Şenol Güneş yönetiminde ilk kez üst üste 3 maç puan kaybetti.. . Son 8 deplasman maçının 5'inde gol yedi
Beşiktaş Ankara'da sezonun en kötü futbolunu oynadı... Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, SüperLig'de çıktığı ilk 8 maçta 10puan kaybederek taraftarlarını üzdü. Siyah-Beyazlılar, 8maçta 4 galibiyet alırken, 5kez de kırmızı kart gördü. Beşiktaş 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç başına en fazla faul yaptığı ve en fazla kart gördüğü sezonu yaşıyor. Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk kez üst üste 3maçta puan kaybetti.
BEŞİKTAŞ ORTA SAHASI DA DÜŞTÜ SİYAH-BEYAZLILAR, son 8 deplasman maçının 5'inde kalesinde gol gördü. Ankara'da90 dakika boyunca pozisyona girmekte zorlanan Kara Kartal90 dakika boyunca G.Birliği karşısında 3 isabetli şut bulabildi. 28 ortanın 21'i isabetsizdi. Beşiktaş, orta sahadaki etkinliğiyle rakiplerini boğuyordu. Ancak son haftalarda orta saha da düştü... Beşiktaş'ın bu sezon en fazla top kaybettiği iki maç, son iki haftadaki Trabzonspor(174) ve Gençlerbirliği(160) karşılaşmaları...
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