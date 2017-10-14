Bu fark kapanacak

Trabzonspor açılan puan farkını devre arasına kadar büyük oranda kapatmayı amaçlıyor. Bordo-Mavililerde ilk hedef Akhisar ve Malatya maçlarını kayıpsız geçerek, G.Saray maçına moralli çıkmak. Trabzonspor ligin geride kalan 7 haftasında ise lider G.Saray ile 10 puana çıkan puan farkını, devre arasına kadar asgariye indirmek istiyor.



ÖNCE AKHİSAR MAÇI

Ersun Yanal takımını bu yönde motive ediyor. Yarın sahasında oynayacağı Akhisarspor maçına odaklanan Bordo- Mavili takım ardından ise Malatyaspor maçını kazanarak, G.Saray maçına moralli çıkmayı amaçlıyor.