Ben olsam RVP’yi alırdım

Sezon başında adı Feyenoord ile sık sık anılan Robin van Persie hakkında, kulübün efsane isimlerinden Ben Wijnstekers'ten açıklama geldi.



İYİLEŞECEKSE ALIN

Wijnstekers, ''Ben olsam Van Persie'yi alırdım. Hala belli bir kaliteye sahip. Ancak onun sakatlık durumunu da bilmelisiniz. İyileşecek durumdaysa, takıma ve gençlere katkı sağlayabilir. Jorgensen ile birlikte oynayabilirler" diye konuştu.