Altınordu devrimi

The Guardian, Altınordu'ya geniş yer ayırdı. Gazetede, Türkiye'de büyük kulüplerin kısa vadeli planlar yaparken İzmir kulübünün uzun vadeli planlarıyla Türk futbolunu değiştirebilecek bir yaklaşım sergilediği aktarıldı. Gazete, "Oyuncular yalnızca sahada değil, saha dışında da eğitiliyor. Sosyal medya, kişisel gelişim, futbol tarihi, İngilizce ve satranç dersleri alıyorlar" ifadelerine yer verdi.
YAPILMAYANI YAPIYORLAR İngiliz Gazetesi, Altınordu altyapısından Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'a, Cengiz Ünder'in de Roma'ya transfer olduğunu hatırlatarak, "Altınordu projesi kulübü aşan bir proje. Kimsenin yapmadığını yapıyorlar ve becerebilirlerse Türkfutbolunda bir devrim gerçekleştirecekler" dedi.
Altınordu altyapısında futbolcular tarlada sebze hasatı yapıyor.
Altınordu, 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' hedefiyle ilerliyor.
İzmir ekibi Altınordu'nun altyapısı müthiş yetenekler çıkartıyor.
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