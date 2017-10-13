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Sakin kalırsak 3 puanı alırız

G.Saray, Konya maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Igor Tudor, “Sakin olursak maçı alırız” dedi

Sakin kalırsak 3 puanı alırız
Galatasaray, Cumartesi günü Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün de sürdürdü. Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki çalışmada futbolcularıyla yakından ilgilenen Hırvat teknik adamın, "Konya evinde tehlikeli bir takım. Çok dikkatli olmalıyız. Nasıl olsa golü buluruz" dediği bildirildi. Sarı-Kırmızılı futbolcuların çift kale maçta bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Tudor, antrenmanı sık sık durdurarak oyun
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