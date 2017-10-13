Sakin kalırsak 3 puanı alırız

Galatasaray, Cumartesi günü Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün de sürdürdü. Teknik Direktör IgorTudor yönetimindeki çalışmada futbolcularıyla yakından ilgilenen Hırvat teknik adamın, "Konyaevinde tehlikeli bir takım. Çokdikkatli olmalıyız. Nasıl olsa golübuluruz" dediği bildirildi. Sarı-Kırmızılı futbolcuların çift kale maçta bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Tudor, antrenmanı sık sık durdurarak oyun
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