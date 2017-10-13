Kulübedeki yabancı azalabilir

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı sayısıyla ilgili beyanatlarını önemsediklerini söyleyen Demirören, "Yabancı kontenjanı 2019'a kadar geçerli. Şu anda yeni bir sınırlama olmaz ancak sezon sonunda kulübedeki yabancı sayısını azaltabiliriz" dedi.
PALABIYIK'IN 5 KARARI DOĞRU İlkyönetim kurulu toplantısında sahadaki Türk oyuncu sayısını nasıl artıracaklarının çalışmasını yapacaklarını ifade eden Demirören kulüplerin sadece hakemler üzerinde yoğunlaşmasını eleştirdi. F.Bahçe-Beşiktaş maçını yöneten Ali Palabıyık'la ilgili konuşan Demirören, "7 karar verdi. Bunun 5'i doğruydu" diye konuştu.
EN BÜYÜK SORUN ALT YAPI Türk futbolunun en büyük sorununun alt yapı olduğuna dikkat çeken Demirören, "Kulüpler altyapıya yatırım yapmıyor. Bizden altyapıya bütçe istediler. Bu rakam yıllık olarak toplamda 50 milyon TL. Bu çok abartılı. Federasyonda böyle bir para yok" dedi.
MİLLİ TAKIM YENİ BİRBAŞLANGIÇ YAPACAK A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Rumen hocanın, A Milli Takım'a yeni geldiğini hatırlatarak, "Ben takımın başına geçtiğimde grupta sadece 3 maç kalmıştı. Takımı tanıma sürem yeterli olmadı. Başarısızlıkta bunun da payı çok büyük" ifadesini kullandı.
SORUMLU BENİM Lucescu'nun Demirören'e Milli Takım'ın bundan sonra yeni bir başlangıç yapacağını söyleyerek, "Artık kötü bir sonuç alırsak sorumlu benim. Kafamda önemli projeler var. Bu takımı istediği hedeflere taşıyacağıma inanıyorum" dediği ortaya çıktı. Demirören'in ise, "Size inanıyoruz. Her zaman yanındayız" cevabını verdiği belirlendi.
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