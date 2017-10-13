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Kocaman tam saha pres istiyor

Aykut Kocaman, dünkü çalışmada hücum taktikleri üzerinde durdu. İdman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü

Kocaman tam saha pres istiyor
Fenerbahçe pazar günü oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.

HEDEF ERKEN GOL
Çalışmada Aykut Kocaman'ın hücum varyasyonları üzerinde durduğu ve Malatya maçında tüm futbolculardan doğru pozisyon alıp pres yapmalarını istediği bildirildi. 1 saat 40 dakika süren çalışma yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Bu arada Aykut Kocaman, savunma oyuncularını da doğru pozisyon almaları için uyardı.
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