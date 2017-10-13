Kocaman tam saha pres istiyor

Fenerbahçepazar günü oynayacağıEvkur YeniMalatyaspor maçınınhazırlıklarına dünyaptığı antrenmanladevam etti.
HEDEF ERKEN GOL
Çalışmada AykutKocaman'ın hücumvaryasyonları üzerindedurduğu ve Malatyamaçında tümfutbolculardan doğrupozisyon alıp presyapmalarını istediğibildirildi. 1 saat 40dakika süren çalışmayarı sahada çift kalemaçla sona erdi. Buarada Aykut Kocaman,savunma oyuncularınıda doğru pozisyonalmaları içinuyardı.
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