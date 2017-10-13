Kariyerini Trabzon’da bitirmek istiyor

Taraftarların sevgilisi haline gelen 33 yaşındaki Joao Pereira, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen takımda kalmak istiyor. Bu konuda yönetimin kendisi ile masaya oturacak olan Portekizli sağ bekin kariyerini Bordo-Mavili takımda bitirmek istediği öğrenildi.