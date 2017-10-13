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Kariyerini Trabzon’da bitirmek istiyor

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Pereira ayrılığı düşünmüyor

Kariyerini Trabzon’da bitirmek istiyor
Taraftarların sevgilisi haline gelen 33 yaşındaki Joao Pereira, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen takımda kalmak istiyor. Bu konuda yönetimin kendisi ile masaya oturacak olan Portekizli sağ bekin kariyerini Bordo-Mavili takımda bitirmek istediği öğrenildi.
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