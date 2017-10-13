G.Saray kapıyı kapatırsa rota Fener

Hem Barcelonahemde Milli Takım'daistenmeyenadam ilan edilen ArdaTuran ile Fenerbahçearasında flaş gelişmeleryaşanıyor... Sarı-Lacivertli kulüp,hedef tahtasındaki yıldızfutbolcuya kucakaçmış ve "Sana herzaman kapımız açık"diyerek üstü kapalıolarak yeni bir transferteklifinde bulunmuştu.
ADETA BOMBA ETKİSİ YARATTI TAKVİM'in ortaya çıkardığı bu gelişme gündeme bomba gibi düştü... Herkes ArdaTuran'ın bu kez Fenerbahçe'nin teklifine nasıl bir yanıt vereceğini tartışırken, gerçeklere birkez daha TAKVİM ulaştı.
G.SARAY BELİRLEYİCİ OLACAK Alınan bilgilere göre yıldız futbolcunun kafasındaki ilk takım yine Galatasaray... Fakat camiada Arda'ya karşı büyük bir cephe var. Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'ın tavrı, transferde belirleyici olacak.
DAHA ÖNCE İKİ KEZ REDDETTİ Eğer Galatasaraykapıyı kapatırsa,Arda daha önce ikikez geri çevirdiği Fenerbahçe'yebu kez'evet' diyebilir. İspanyolbasını, milli futbolcunundevre arasındakesin olarak takımdanayrılacağını belirtiyor.
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seni bu halinle kimse almaz eğer fener bahçe sadece galatasaraya çalım olsun diye alırsa kendine çalım atmış olur. Hiç bir takımda oynamassın sen artık sadece ego nu tatmin edersin. istediğin yere git
KENDİNİ BEĞENMİŞ EGO SU OLAN BU ADAMI FENERE İSTEMİYORUZ ,
FB bu yılışık adamı alırsa da en büyük hatayı eder hele Aykut Hoca
Arda bitmistir
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