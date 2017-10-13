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G.Saray kapıyı kapatırsa rota Fener

Fener’den yeni bir teklif alan milli futbolcu gözünü Galatasaray’a çevirdi. Arda, Cimbom kapıyı kapatırsa, yılın imzasını atabilir

G.Saray kapıyı kapatırsa rota Fener
Hem Barcelona hem de Milli Takım'da istenmeyen adam ilan edilen Arda Turan ile Fenerbahçe arasında flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı- Lacivertli kulüp, hedef tahtasındaki yıldız futbolcuya kucak açmış ve "Sana her zaman kapımız açık" diyerek üstü kapalı olarak yeni bir transfer teklifinde bulunmuştu.

​ADETA BOMBA ETKİSİ YARATTI
TAKVİM'in ortaya çıkardığı bu gelişme gündeme bomba gibi düştü... Herkes Arda Turan'ın bu kez Fenerbahçe'nin teklifine nasıl bir yanıt vereceğini tartışırken, gerçeklere birkez daha TAKVİM ulaştı.

​G.SARAY BELİRLEYİCİ OLACAK
Alınan bilgilere göre yıldız futbolcunun kafasındaki ilk takım yine Galatasaray... Fakat camiada Arda'ya karşı büyük bir cephe var. Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'ın tavrı, transferde belirleyici olacak.

​DAHA ÖNCE İKİ KEZ REDDETTİ
Eğer Galatasaray kapıyı kapatırsa, Arda daha önce iki kez geri çevirdiği Fenerbahçe'ye bu kez 'evet' diyebilir. İspanyol basını, milli futbolcunun devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacağını belirtiyor.
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YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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sadık sadık

seni bu halinle kimse almaz eğer fener bahçe sadece galatasaraya çalım olsun diye alırsa kendine çalım atmış olur. Hiç bir takımda oynamassın sen artık sadece ego nu tatmin edersin. istediğin yere git

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evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 10:35
FENERLİ,, FENERLİ,,

KENDİNİ BEĞENMİŞ EGO SU OLAN BU ADAMI FENERE İSTEMİYORUZ ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 10:33
demka demka

FB bu yılışık adamı alırsa da en büyük hatayı eder hele Aykut Hoca

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 08:19
Ayse Ayse

Arda bitmistir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 03:42
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