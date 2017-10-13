Fener’de forma şansı bulamam!

CimBom'un Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısında futbola başladı. Sonrasında ise Sarı- Lacivertli takımdan ayrılmak zorunda kaldı. 19 yaşındaki futbolcunun ayrılma gerekçesi ise Fenerbahçe'de forma şansı bulamamasıydı. Merih, "Fenerbahçe'de çok yabancı var. Ben takımda kalırsam, antrenman futbolcusu olurum. Bu yüzden Sporting Lizbon'a gidiyorum" açıklaması yapmıştı.

