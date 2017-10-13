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Fenerbahçe derbisi farklı olacak

, G.Saray taraftarını coşturacak açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe derbisi farklı olacak
Oynadığı futbolla Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisiyle ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Cezayirli yıldız orta saha oyuncusu, "Bu hafta Konyaspor ile önemli bir maça çıkacağız ama ondan sonraki maç beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. Taraftarımız rahat olsun... Fenerbahçe'yi yeneceğiz" dedi.
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