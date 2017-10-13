Fener pişirdi Aslan yiyecek

Süper Lig'in lideri G.Saray transfer taaruzuna erken başladı. Sarı- Kırmızılılar, Fenerbahçe altyapısından yetişen Sporting Lizbon'lu Merih Demiral'ı transfer etmek için harekete geçti. 19 yaşında ve 1.92 mt. boyundaki stoper için G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.



IGOR TUDOR'UN DA ONAYI VAR

Sporting Lizbon'un ikinci takımında forma giyen Merih Demiral, hem sağ hem de sol stoper olarak görev yapabiliyor. G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor'un da bu transfere onay verdiği bildirildi.



CİĞERCİ'NİN KARDEŞİNE HÜCUM

Cimbom bir yandan Merih ile ilgilenirken bir yandan da gözünü Tolga Ciğerci'nin kardeşi Tolcay Ciğerci'ye çevirdi. Aslan, 19 yaşındaki orta saha oyuncusi için kulübü Greuther Fürth ile temasa geçecek.



KAAN AYHAN'I DA ÇOK İSTİYOR

Bilindiği gibi Galatasaray, bir başka gurbeti futbolcu Kaan Ayhan ile de yakından ilgileniyor. Alman kulübü Fortuna Sittard ile ocak ayında masaya oturacak Cimbom, bu 3 ismi de kadrosuna katmak istiyor.