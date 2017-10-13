Fener pişirdi Aslan yiyecek

Süper Lig'in lideri G.Saray transfer taaruzuna erken başladı. Sarı- Kırmızılılar, Fenerbahçe altyapısından yetişen Sporting Lizbon'lu Merih Demiral'ı transfer etmek için harekete geçti. 19 yaşındave 1.92 mt. boyundaki stoper için G.Saray Sportif Direktörü CenkErgün'ün önümüzdeki günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.
IGORTUDOR'UN DA ONAYI VAR Sporting Lizbon'un ikinci takımında forma giyen MerihDemiral, hem sağ hem de sol stoper olarak görev yapabiliyor. G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor'un da bu transfere onay verdiği bildirildi.
CİĞERCİ'NİN KARDEŞİNE HÜCUM Cimbom bir yandan Merih ile ilgilenirken bir yandan da gözünü Tolga Ciğerci'nin kardeşi TolcayCiğerci'ye çevirdi. Aslan, 19 yaşındaki orta saha oyuncusi için kulübü Greuther Fürth ile temasa geçecek.
KAAN AYHAN'I DA ÇOK İSTİYOR Bilindiği gibi Galatasaray, bir başka gurbeti futbolcu KaanAyhan ile de yakından ilgileniyor. Alman kulübü Fortuna Sittard ile ocak ayında masaya oturacak Cimbom, bu 3 ismi de kadrosuna katmak istiyor.
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