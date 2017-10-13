Çok iyi raket

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi NovakDjokovic, açtığı yeni restoranındaparası olmayanlara bedava yemekvereceğini söyledi. Sırp sporcunun ilkrestoranı, 2009'da Belgrad'da "Novak"adıyla hizmete girdi. Bu restoranı,Monte Carlo'daki "Eqvita" izledi.Ünlü tenisçi, restoran zincirine üçüncühalkayı yine Belgrad'da ekledi. Sporcu,Belgrad'da açtığı yeni restoranında parasıolmayanlara bedava yemek dağıtılacağınısöyledi. Paranın kendisi için önemliolmadığını söyleyen başarılı tenisçi,"Tüm Sırbistan'ı besleyecek kadarpara kazandık. Bana verilen desteğebu şekilde karşılık verebilirim" dedi.
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