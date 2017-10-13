Çok iyi raket

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, açtığı yeni restoranında parası olmayanlara bedava yemek vereceğini söyledi. Sırp sporcunun ilk restoranı, 2009'da Belgrad'da "Novak" adıyla hizmete girdi. Bu restoranı, Monte Carlo'daki "Eqvita" izledi. Ünlü tenisçi, restoran zincirine üçüncü halkayı yine Belgrad'da ekledi. Sporcu, Belgrad'da açtığı yeni restoranında parası olmayanlara bedava yemek dağıtılacağını söyledi. Paranın kendisi için önemli olmadığını söyleyen başarılı tenisçi, "Tüm Sırbistan'ı besleyecek kadar para kazandık. Bana verilen desteğe bu şekilde karşılık verebilirim" dedi.