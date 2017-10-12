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’da milli bereket

Trabzonspor’da milli bereket
Trabzonspor'un ülkelerinin milli takımlarında aday kadrolara davet edilen 12 milli oyuncusundan 9'u forma şansı buldu. Bordo-Mavililerde Hubocan, Durica ve Kucka Slovakya Milli Takımı'nda, Ogenyi Onazi Nijerya Milli Takımı'nda, Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı A Milli Takım'da, Abdülkadir Ömür ise Türkiye U21 Milli takımında süre aldı. Ayrıca Trabzon'un Qarabağ'a kiraladığı forvet oyuncusu Ramil Sheidaev de Azerbaycan Milli Takımı'nda forma giydi.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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