Trabzonspor’da milli bereket

Trabzonspor'un ülkelerinin milli takımlarında aday kadrolara davet edilen 12 milli oyuncusundan 9'u forma şansı buldu. Bordo-Mavililerde Hubocan, Durica ve Kucka Slovakya Milli Takımı'nda, Ogenyi Onazi Nijerya Milli Takımı'nda, Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı A Milli Takım'da, Abdülkadir Ömür ise Türkiye U21 Milli takımında süre aldı. Ayrıca Trabzon'un Qarabağ'a kiraladığı forvet oyuncusu Ramil Sheidaev de Azerbaycan Milli Takımı'nda forma giydi.