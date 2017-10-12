Sezonun ilk yarısını ilk 3 içinde bitireceğiz

Bordo-Mavili takımın kaptanı Onur Recep Kıvrak, Akhisar Belediye maçı öncesinde taraftara seslendi. Tecrübeli eldiven, "Bu sezon çok iyi bir kadro oluşturdu. Takım içindeki arkadaşlık da üst seviyede. Ersun hocayla birlikte çok iyi çalışıyoruz. Başarılı olmamız için bütün şartlar oluşmuş durumda. Kağıt üzerinde zorlu maçlarımız bitti. Akhisar Belediye maçını kazanarak seri yakalamak istiyoruz" dedi. Onur, Süper Lig'i ilk yarıda ilk 3 içinde bitireceklerini söyledi.