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Sezonun ilk yarısını ilk 3 içinde bitireceğiz

Trabzonspor’un kaptanı Onur Kıvrak’tan taraftarı umutlandıracak açıklamalar geldi...

Sezonun ilk yarısını ilk 3 içinde bitireceğiz
Bordo-Mavili takımın kaptanı Onur Recep Kıvrak, Akhisar Belediye maçı öncesinde taraftara seslendi. Tecrübeli eldiven, "Bu sezon çok iyi bir kadro oluşturdu. Takım içindeki arkadaşlık da üst seviyede. Ersun hocayla birlikte çok iyi çalışıyoruz. Başarılı olmamız için bütün şartlar oluşmuş durumda. Kağıt üzerinde zorlu maçlarımız bitti. Akhisar Belediye maçını kazanarak seri yakalamak istiyoruz" dedi. Onur, Süper Lig'i ilk yarıda ilk 3 içinde bitireceklerini söyledi.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehmet -newyork Mehmet -newyork

Ridvan Dilmen ,,,Arda nin parali avukati,,,gene bir bedava barcelona seyahati pesinde,,FB calistirdi,,destanlar yazdi mubarek,,,bu kadar iddiali isen bir takim calistida kendini ispat et bakalim,,biz de sapka cikaralim,,,

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cevapla 12.10.2017 02:33
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