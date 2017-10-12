Mecburi rotasyon

Trabzon Teknik Direktörü Ersun Yanal, gelen sakatlık haberleri yüzünden dertli... Juraj Kucka, Slovak Milli Takımı'ndan sakat döndü. Nijeryalı genç orta saha Ogenyi Onazi de tıpkı Kucka gibi takıma sakat dönen isimlerden. Yanal'ın iki sakatlık haberi sonrasında mecburen rotasyona gideceği öğrenildi.



​OKAY YOKUŞLU GERÇEK YERİNE

Ersun hoca, ön liberoda Onazi'nin yerine Okay Yokuşlu'ya şans verecek. Genç oyuncunun yanına ise Arjantinli Sosa'yı çekmeyi planlayan Ersun Yanal, forvet arkasında ise Yusuf Yazıcı'ya şans verecek.



​TEK TESELLİ BURAK YILMAZ

Kucka'nın iki hafta sonra oynanacak G.Saray maçına yetişeceği öğrenildi. Milli takımdan sakatlığı nedeniyle çıkartılan Burak Yılmaz'ın Akhisar Belediye maçında forma giymesi bekleniyor.