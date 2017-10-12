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Maicon: Artık her maç bizim için bir final

Beyoğlu GS Store’da taraftarlarla bir araya gelen Sambacı, “Önümüzdeki her karşılaşmaya final gözüyle bakıyoruz” dedi

Maicon: Artık her maç bizim için bir final
Cimbom'un golcü stoperi Maicon Roque, Beyoğlu'nda bulunan GS Store'da Galatasaraylı taraftarlarla bir araya geldi.

ÇOK MUTLUYUM
Taraftarların çok büyük bir ilgi gösterdiği Brezilyalı yıldız, "Çok mutluyum. Taraftarlarla buluştuk. İnanılmaz bir ilgi var. Demek ki bir şeyleri iyi yapıyoruz ki onlar da buraya geliyor. Umarım sene sonunda da onlara şampiyonluğu armağan ederiz" dedi. Maicon artık her maça final gözüyle baktıklarını da belirterek, "Konya maçı çok önemli" ifadesini kullandı
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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