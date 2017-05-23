Bu kupa bizi kesmez yeni film Belgrad’da

spor tarihinin en önemli başarılarından birisine imza atan'de coşku tam gaz sürüyor... Zaferin büyük mimarlarındanve, arkadaşımız'e konuştu... Gözünü şimdiden önümüzdeki yıl'da yapılacak olan'a diken, 10. şampiyonluğu kazanıp dalya demek istediğini söyledi.antrenör, "Tabii ki bu büyük bir hayalim. Ama ilk önce ligi şampiyon olarak bitirmemiz gerekiyor. Takım olarak büyük bir başarıya imza attık. Oyuncularım çok önemli bir iş çıkardı. Hayat devam ediyor. Başarımızı kutlayacağız ama çarşamba günü (yarın)'nde maç oynayacağız. Çok fazla vaktimiz yokistiyoruz ve hazır olmalıyız. Hedefimiz seneye de'da kazanmak olacak" şeklinde konuştu.performansıylaödülü olanda önemli ifadeler kullandı. İştepivotun'e yaptığı açıklamalar: "Bireysel ödüller beni fazla ilgilendirmiyor. Şampiyon olmak istiyorduk ve bunu başardık. Takım olarak rakiplerimizi yendik.'daki iki maçımızda da mükemmel bir mücadele sergileyip kazandık."kupayı bir daha kazanmak, sonra bir daha!.. Ancak önce'nde şampiyon olmamız gerekiyor.'de basketbola bu kadar iyi bi yaklaşımım yoktu. İnsan büyüdükçe tecrübeleniyor. Daha iyi bir basketbolcu olmam yaşımla ve görüp tecrübe edindiklerimle de alakalı aslında.'le çalışmak da büyük bir ayrıcalık."verdiği bi yetenek var bende. Ben de bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bunun dışında da iyi bir insan olmak benim için çok önemli. İnsanlara ilham olmak çok önemli. Onun için kitap kulübünü getirdim'ye.gibi gençlerle ilgilenmekte beni oldukça motive ediyor. Onlar'nin geleceği."'nin cesur yüreği'ın hayat hikayesi herkese ders olacakcinsten... Geçimini uyuşturucu sağlayanbir ailenin çocuğu olarak dünyayagelen'ın kardeşi1996'da sırtındanvurularak öldürülüyor.'ninyolu 2001'de hapishaneye düşüyor. Uyuşturucusattığı içincezaevindeyatantahliye olur olmaz hayatını değiştirecekkararı alıyor ve temiz bir insan olmayakarar veriyor.'da gündüzlerikargo şirketinde, akşamları ise plajda çalışıyor.Sokak basketbolu oynarken şansı dönen, boyununolması nedeniyle'i değil'yı tercih ediyor.Ardından başarı adımlarını adeta koşarak tırmanmayabaşlayan, şimdibir takımın kilit oyuncusu.en istikrarlı isimlerinden biri olan'e şok bir itirafta bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olanguard, "Önümüzdeki sene burada olmayabilirim" dedi.'ın'tan teklif aldığı belirtiliyor'de zafere uzanan'de şampiyonluk pastası kesildi... Pastayı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanıve yöneticiler birlikte kesti. Kutlama sırasında kahkaha sesleri adeta havada uçuştu.