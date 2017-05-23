Bu kupa bizi kesmez yeni film Belgrad’da

Türk spor tarihinin en önemli başarılarından birisine imza atan Fenerbahçe'de coşku tam gaz sürüyor... Zaferin büyük mimarlarından Coach Zeljko Obradovic ve MVP Ekpe Udoh, arkadaşımız Osman Cengiz'e konuştu... Gözünü şimdiden önümüzdeki yıl Belgrad'da yapılacak olan Final-Four'a diken Obra, 10. şampiyonluğu kazanıp dalya demek istediğini söyledi. Sırp antrenör, "Tabii ki bu büyük bir hayalim. Ama ilk önce ligi şampiyon olarak bitirmemiz gerekiyor. Takım olarak büyük bir başarıya imza attık. Oyuncularım çok önemli bir iş çıkardı. Hayat devam ediyor. Başarımızı kutlayacağız ama çarşamba günü (yarın) Türkiye Ligi'nde maç oynayacağız. Çok fazla vaktimiz yok. Türkiye şampiyonluğunu istiyoruz ve hazır olmalıyız. Hedefimiz seneye de Belgrad'da kazanmak olacak" şeklinde konuştu.
BUNU TAKIM OLARAK BAŞARDIK
Müthiş performansıyla MVP ödülü olan Ekpe Udoh da önemli ifadeler kullandı. İşte ABD'li pivotun TAKVİM'e yaptığı açıklamalar: "Bireysel ödüller beni fazla ilgilendirmiyor. Şampiyon olmak istiyorduk ve bunu başardık. Takım olarak rakiplerimizi yendik. Final Four'daki iki maçımızda da mükemmel bir mücadele sergileyip kazandık."
TÜRKİYE LİGİ'Nİ DE KAZANMALIYIZ
"Hedefimiz kupayı bir daha kazanmak, sonra bir daha!.. Ancak önce Türkiye Ligi'nde şampiyon olmamız gerekiyor. NBA'de basketbola bu kadar iyi bi yaklaşımım yoktu. İnsan büyüdükçe tecrübeleniyor. Daha iyi bir basketbolcu olmam yaşımla ve görüp tecrübe edindiklerimle de alakalı aslında. Obradovic'le çalışmak da büyük bir ayrıcalık."
ALLAH BANA BİR YETENEK VERMİŞ
"Allah'ın verdiği bi yetenek var bende. Ben de bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bunun dışında da iyi bir insan olmak benim için çok önemli. İnsanlara ilham olmak çok önemli. Onun için kitap kulübünü getirdim Türkiye'ye. Ahmet ve Berk gibi gençlerle ilgilenmekte beni oldukça motive ediyor. Onlar Fenerbahçe'nin geleceği."
HAPİSHANEDEN ZİRVEYE
Fenerbahçe'nin cesur yüreği Bobby Dixon'ın hayat hikayesi herkese ders olacak cinsten... Geçimini uyuşturucu sağlayan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dixon'ın kardeşi Brian 1996'da sırtından vurularak öldürülüyor. Bobby'nin yolu 2001'de hapishaneye düşüyor. Uyuşturucu sattığı için Boot Camp cezaevinde yatan Dixon tahliye olur olmaz hayatını değiştirecek kararı alıyor ve temiz bir insan olmaya karar veriyor. Chicago'da gündüzleri kargo şirketinde, akşamları ise plajda çalışıyor. Sokak basketbolu oynarken şansı dönen Bobby Dixon, boyunun 1.78 olması nedeniyle NBA'i değil Avrupa'yı tercih ediyor. Ardından başarı adımlarını adeta koşarak tırmanmaya başlayan Bobby Dixon, şimdi Avrupa Şampiyonu bir takımın kilit oyuncusu.
KOSTAS'TAN ŞOK İTİRAF
Sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Kostas Sloukas, TAKVİM'e şok bir itirafta bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yunan guard, "Önümüzdeki sene burada olmayabilirim" dedi. Sloukas'ın Olympiakos ve Panathinaikos'tan teklif aldığı belirtiliyor
ŞAMPİYONLUK PASTASI KESİLDİ
Euroleague'de zafere uzanan Fenerbahçe'de şampiyonluk pastası kesildi... Pastayı Başkan Aziz Yıldırım, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve yöneticiler birlikte kesti. Kutlama sırasında kahkaha sesleri adeta havada uçuştu.
Osman CENGİZ/ÖZEL
BUNU TAKIM OLARAK BAŞARDIK
Müthiş performansıyla MVP ödülü olan Ekpe Udoh da önemli ifadeler kullandı. İşte ABD'li pivotun TAKVİM'e yaptığı açıklamalar: "Bireysel ödüller beni fazla ilgilendirmiyor. Şampiyon olmak istiyorduk ve bunu başardık. Takım olarak rakiplerimizi yendik. Final Four'daki iki maçımızda da mükemmel bir mücadele sergileyip kazandık."
TÜRKİYE LİGİ'Nİ DE KAZANMALIYIZ
"Hedefimiz kupayı bir daha kazanmak, sonra bir daha!.. Ancak önce Türkiye Ligi'nde şampiyon olmamız gerekiyor. NBA'de basketbola bu kadar iyi bi yaklaşımım yoktu. İnsan büyüdükçe tecrübeleniyor. Daha iyi bir basketbolcu olmam yaşımla ve görüp tecrübe edindiklerimle de alakalı aslında. Obradovic'le çalışmak da büyük bir ayrıcalık."
ALLAH BANA BİR YETENEK VERMİŞ
"Allah'ın verdiği bi yetenek var bende. Ben de bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bunun dışında da iyi bir insan olmak benim için çok önemli. İnsanlara ilham olmak çok önemli. Onun için kitap kulübünü getirdim Türkiye'ye. Ahmet ve Berk gibi gençlerle ilgilenmekte beni oldukça motive ediyor. Onlar Fenerbahçe'nin geleceği."
HAPİSHANEDEN ZİRVEYE
Fenerbahçe'nin cesur yüreği Bobby Dixon'ın hayat hikayesi herkese ders olacak cinsten... Geçimini uyuşturucu sağlayan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dixon'ın kardeşi Brian 1996'da sırtından vurularak öldürülüyor. Bobby'nin yolu 2001'de hapishaneye düşüyor. Uyuşturucu sattığı için Boot Camp cezaevinde yatan Dixon tahliye olur olmaz hayatını değiştirecek kararı alıyor ve temiz bir insan olmaya karar veriyor. Chicago'da gündüzleri kargo şirketinde, akşamları ise plajda çalışıyor. Sokak basketbolu oynarken şansı dönen Bobby Dixon, boyunun 1.78 olması nedeniyle NBA'i değil Avrupa'yı tercih ediyor. Ardından başarı adımlarını adeta koşarak tırmanmaya başlayan Bobby Dixon, şimdi Avrupa Şampiyonu bir takımın kilit oyuncusu.
KOSTAS'TAN ŞOK İTİRAF
Sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Kostas Sloukas, TAKVİM'e şok bir itirafta bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yunan guard, "Önümüzdeki sene burada olmayabilirim" dedi. Sloukas'ın Olympiakos ve Panathinaikos'tan teklif aldığı belirtiliyor
ŞAMPİYONLUK PASTASI KESİLDİ
Euroleague'de zafere uzanan Fenerbahçe'de şampiyonluk pastası kesildi... Pastayı Başkan Aziz Yıldırım, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve yöneticiler birlikte kesti. Kutlama sırasında kahkaha sesleri adeta havada uçuştu.
Osman CENGİZ/ÖZEL