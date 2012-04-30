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Ölümüne sevda

Yaralanan dizine toplam 17 dikiş atılan Volkan, "Mutluluğum acımı bitirdi. Edu eğer çivili krampon giyseydi futbol hayatım tehlikeye girerdi. Onun özürünü kabul etmiyorum" dedi

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Ölümüne sevda
Süper Final'in 2. haftasında Beşiktaş'ı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 1-0 yenik duruma düştüğü maçta ezeli rakibi 2-1 yenerek şampiyonluk umutlarını arttırırken maçın en talihsiz pozisyonu 12. dakikada yaşandı.

SAHADA 8, MAÇTAN SONRA 9 DİKİŞ!
Karşılaşmanın 12. dakikasında Edu'nun darbesiyle sakatlanan ve dizine saha içinde dikiş atılan Volkan Demirel, "Sahada 8 tane dikiş atıldı, soyunma odasında da 9 tane daha dikiş atıldı. Rakip takım oyuncusu vidalı ayakkabı giyseydi futbol hayatım sıkıntıya girmiş olabilirdi. Eğer ayakkabısı vidalı olsaydı şu an hastanelik olmuştum. Pozisyonu tekrar izlesin herkes. Ben topu aldığım halde rakip oyuncu kendisini sakınmadı" diye konuştu. Edu'nun özür dilediğinin kendisine söylendiğini ama bunu kabul etmediğini belirten başarılı kaleci, "Allaha şükür olsun ki galip geldik. Mutluluğum acımı bitirdi. İlerleyen günlerde durumuma bakacağız ama sağlığım el verdiği sürece oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

MÜCADELE DEDİĞİN BÖYLE OLUR
Volkan şöyle devam etti: "Rüştü abi olsun, İbrahim Toraman olsun başımda durdular. Futbol centilmenliktir bu tarz şeylerle güzelleşiyor. Rüştü abinin Türk futbolundaki abiliği hep konuşuluyor. Beşiktaş'ı da tebrik etmek gerek. Mücadele böyle olur. Hakem de Edu'ya bana yaptığı faul sonrasında sarı kart gösterdi. Bilerek yapmadıysa karta ne gerek var? Eğer kartlık hareketse kırmızı olması gerekirdi. Neticesinde kazandık her şey geride kaldı. Şu an galip olmasak başka şeyler söyleyebilirdim.

BAZI ŞEYLERİ HAZMEDEMİYORUM
Ben bazı şeyleri kaldıramıyorum ama inşallah şampiyon olduktan sonra konuşuruz. İki kupayı da müzemize götüreceğiz. Başkanımıza ve taraftarımıza armağan edeceğiz"

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