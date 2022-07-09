Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyaseti yüzüne vuruldu: PKK'nın şehit ettiği doktora sessiz kaldı

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu öldürülen doktor Ekrem Karakaya cinayetinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananlardan dolayı hükümeti suçladı ve bu sözleriyle sosyal medyada büyük tepki çekti.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İSMİNİ AĞZINA ALMADI
Doktor Karakaya'nın ölümünü siyasi şov malzemesi yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da 31 Ağustos 2015'te yol kesen PKK'lı teröristlerin otomobiline ateş açarak katlettiği doktor Abdullah Biroğul için ise sessiz kaldı.
Vatandaşlar, sosyal medyada bu ikiyüzlü siyasete vurgu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'daki terör saldırısında bırakın PKK'yı kınamayı, terör örgütünün adını bile ağzına almadığını vurguladı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ
Bazı sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da PKK terör örgütü tarafından katledilen doktor Biroğul'un ölümü sonrası neden tek kelime etmediğini sordu.
Kılıçdaroğlu'nun o dönem bırakın PKK'yı kınamayı, PKK terör örgütünün adını dahi ağzına almadığı, hatta tek bir açıklama yapmadığı ortaya çıktı.
SİYASİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRMEYE KALKTI
Diyarbakır'da ailesi tarafından sessiz şekilde toprağa verilmişti. Biroğul'un ölümü sonrası ne Kılıçdaroğlu ne de Türk Tabipler Birliği PKK'nın adını ağızlarına almamıştı.