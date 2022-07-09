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    • Siyaset
    • 09.07.2022 09:25
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    • 09.07.2022 09:25
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    Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyaseti yüzüne vuruldu: PKK'nın şehit ettiği doktora sessiz kaldı

    Konya Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı sırada öldürülen doktor Ekrem Karakaya üzerinden siyasi çıkar sağlamak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümeti hedef aldı. Açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çeken Kılıçdaroğlu'nun, 31 Ağustos 2015'te terör örgütü PKK'nın katlettiği doktor Abdullah Biroğul hakkında ise tek bir kelime etmedi ortaya çıktı.

    Kılıçdaroğlu’nun ikiyüzlü siyaseti yüzüne vuruldu

    Konya Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu öldürülen doktor Ekrem Karakaya cinayetinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananlardan dolayı hükümeti suçladı ve bu sözleriyle sosyal medyada büyük tepki çekti.

    TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İSMİNİ AĞZINA ALMADI
    Doktor Karakaya'nın ölümünü siyasi şov malzemesi yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da 31 Ağustos 2015'te yol kesen PKK'lı teröristlerin otomobiline ateş açarak katlettiği doktor Abdullah Biroğul için ise sessiz kaldı.

    Vatandaşlar, sosyal medyada bu ikiyüzlü siyasete vurgu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'daki terör saldırısında bırakın PKK'yı kınamayı, terör örgütünün adını bile ağzına almadığını vurguladı.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ
    Bazı sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da PKK terör örgütü tarafından katledilen doktor Biroğul'un ölümü sonrası neden tek kelime etmediğini sordu.

    Kılıçdaroğlu'nun o dönem bırakın PKK'yı kınamayı, PKK terör örgütünün adını dahi ağzına almadığı, hatta tek bir açıklama yapmadığı ortaya çıktı.

    SİYASİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRMEYE KALKTI
    Diyarbakır'da ailesi tarafından sessiz şekilde toprağa verilmişti. Biroğul'un ölümü sonrası ne Kılıçdaroğlu ne de Türk Tabipler Birliği PKK'nın adını ağızlarına almamıştı.

        Konya'da öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünü siyasi şova dönüştürmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır'da görevine giderken PKK terör örgütü tarafından katledilen doktor Biroğul'un ölümü sonrası neden sessiz kaldığı ise merak konusu oldu.

        TTB İŞ BIRAKMA KARARI ALDI
        Türk Tabipleri Birliği, Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından 7-8 Temmuz'da iş bırakma kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Dün bize, 'Giderlerse gitsinler' diyenlere sesleniyoruz. Bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz" denildi.

        AMAÇ NET İKTİDARI DEVİRMEK
        Bu açıklamaya sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

        Bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları ise şöyle:
        Diyarbakır Kulp'ta PKK tarafından katledilen Dr. Abdullah Biroğul için yayınladığı taziye mesajında PKK diyemeyip 'uğradığı silahlı saldırıda' yazan TTB uzun yıllardır terörist sempatizanlarının yuvasıydı. Üstüne Apo'ya özgürlük platformu kurucusu kadını başkan seçtiler.

        Dr. Abdullah Biroğul. 2013 Cerrahpaşa mezunu. Diyarbakır'da görev yerine giderken katledildi. Sessiz sedasız toprağa verildi. Niye kimse ses etmedi? Çünkü katleden PKK'ydı. TTB neredeydi?

        Grev nedeni öldürülen bir doktor olsaydı, yıllar önce PKK tarafından katledilen Abdullah Biroğul için de greve giderlerdi. Amaç net, iktidarı devirmek. PKK katledince 'Savaş öldürür' diyenler merhum Dr. Ekrem Karakaya için Fahrettin Koca'yı ve iktidarı suçluyor!

        TTB TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KINAMADI
        Diyarbakır'da görevine giderken PKK terör örgütü tarafından katledilen doktor Biroğul'un ölümü sonrası her kesimden tepki geldi, açıklamalar yapıldı. Ancak Türk Tabipler Birliği o dönem yaptığı yazılı açıklamada ne terör örgütü PKK'dan ne de terörden bahsetti.

            Açıklamada, "Kendi aracıyla seyir halinde iken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denilerek PKK tarafından şehit edilen bir doktorun ölümü basite alındı, terör örgütü kınanmadı.

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