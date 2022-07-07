Şentop yumrukçu vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için tarih verdi

Meclis Genel Kurulunda basın mesnuplarınının sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da meydana gelen doktor cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları hakkında değerlendirmede bulunan Şentop "Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları meclis olarak atmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, polise saldıran DBP'li vekil Salihe Aydeniz in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Şentop şunları söyledi: Sembolik anlamı olan milletimiz nezdinde infial yaratan bir işlem milletimizin gözünde cerayan ediyor. Karma komisyon 22 Temmuz'da toplanmayı planlıyor. Süreç devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra Genel Kurul'a gelir.