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    • Siyaset
    • 07.07.2022 13:15
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    • 07.07.2022 14:04
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    Şentop yumrukçu vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için tarih verdi

    Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasında ilişkin, "Süreç devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra Genel Kurul'a gelir." dedi.

    Yumrukçu vekilin dosyası Meclis’e gelecek

    Meclis Genel Kurulunda basın mesnuplarınının sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da meydana gelen doktor cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları hakkında değerlendirmede bulunan Şentop "Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları meclis olarak atmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

    AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, polise saldıran DBP'li vekil Salihe Aydeniz in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

    Şentop şunları söyledi: Sembolik anlamı olan milletimiz nezdinde infial yaratan bir işlem milletimizin gözünde cerayan ediyor. Karma komisyon 22 Temmuz'da toplanmayı planlıyor. Süreç devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra Genel Kurul'a gelir.

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