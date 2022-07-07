İBB Meclisinde İstanbul Kitapçısı'nda satılan ''muzır kitap'' tartışıldı

PİS ELLERİNİZİ EVLATLARIMIZDAN ÇEKİN

"Pis ellerinizi evlatlarımızdan çekin" diyen Aktaa, soru önergesinin ardından kitaptaki görsellerin yer aldığı kağıtları CHP'li meclis üyelerinin masalarına bıraktı.

CHP'li meclis üyeleri tepki gösterirken, oturumu yöneten Okul, Aktaa'yı yerine oturması konusunda uyardı.

CHP'Lİ ÜYE KİTAPLARI SAVUNDU

Aktaa'nın konuşmasının ardından CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, kimsenin çocuklarının yanlış şeylere maruz kalmasını istemediğini belirterek, kitapların, çocukların bu tip durumlara maruz kaldıklarında nasıl davranacağını öğretmeyi amaçladığını savundu.

Kitapla ilgili uzman bir psikoloğa ait olduğunu söylediği görüşleri aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

Fransız yazarın kitabında çocuğun büyüme sıkıntıları anlatılıyor. Sapkın durumlar konusunda çocukların gözünü açmaya çalışıyor. 4, 5, 6. sınıf çocuklarının soyut becerileri gelişmediğinden kendilerini koruyabilmeleri için somut ve basit anlatılması gerek.

Taciz olayını ve nasıl korunacağını imalarla, soyut ifadelerle anlaması mümkün değil. 'Burnunu karıştırma' demek gibi 'Cinsel organına dokundurma' kuralının en basit şekilde anlatılması gerek.

Tartışmaların ardından soru önergesi oy çokluğuyla Başkanlık makamına havale edildi.