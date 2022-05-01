6'lı masadaki Ali Babacan'dan bomba itiraf: Vatandaşta güven oluşturamayız

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle;

"MİLLET İTTİFAKI 4 PARTİDEN OLUŞUYOR"

"Tek bir liste olur mu? soruları akıllara gelmişti. DEVA, kendi adını logosunu kullanacağını duyurdu. Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya işaret etmiyor. İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor.

"BELİRSİZLİKLERİN KALKMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Gerek parti için gerekse ittifak cephesindeki desteğini giderek kaybeden Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir hamle yaptı.



Üst perdeden bir şova girişen Kılıçdaroğlu, açıklamalarıyla adeta "açık açık söylüyorum aday benim" mesajı verdi.