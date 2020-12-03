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    • Siyaset
    • 03.12.2020 09:11
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    • 03.12.2020 09:11
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    Şentop, ve Hasan Anayurdu'na rahmet diledi

    Başkanı , vefat eden ve polis memuru Hasan Anayurdu için birer taziye mesajı yayımlayarak, rahmet diledi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan taziye mesajı!

    Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karanlık darbe günlerinde mazlumlar için beyaz bir şemsiye, hukuki bir sığınak ve hak müdafii olan Avukat Necip Kibar'ın vefatını teessürle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve hukuk camiamıza sabır diliyorum. Allah'ın rahmet ve mağfireti üzerine olsun." ifadesini kullandı.

    Şentop, bir diğer paylaşımında da şunları kaydetti:

    "Mesai arkadaşımız, yakın koruma ekibimizden polis memuru Hasan Anayurdu'nun kalp krizi sonucu ani vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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    Haberler Siyaset Şentop, Avukat Necip Kibar ve yakın koruması Hasan Anayurdu'na rahmet diledi