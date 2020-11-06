"HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, Ercengiz'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, başkanın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Mesajında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını isteyen Akbulut, "Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, vatandaşlarımızdan salgının yayılma riskini düşürecek kurallara hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

ANNESİNİN DE KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Belediye Başkanı Ercengiz, birkaç gün önce sosyal medyadan annesinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, evde karantinada bulunduklarını duyurmuştu.