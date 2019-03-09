CHP'nin İstanbul Fatih'teki yerel seçim çalışmasını yöneten Yavuz Nazlıgül'ün, DHKP-C'nin kanlı terör saldırılarında bizzat yer aldığı, hazırladığı bombalı düzeneklerle onlarca vatandaşın yaralanmasına sebeb olduğu ve bu sebeble yıllarca cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

KABARIK SİCİLİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

CHP'nin Fatih'teki yerel seçim çalışmasını yöneten Yavuz Nazlıgül'ün; 1999 yılında Şişli'deki Başbakanlık ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı hizmet binasına düzenlenen bombalı saldırıda yer aldığı öğrenildi. 7 teröristin gerçekleştirdiği terör saldırısında bomba düzeneğini hazırlayan militanın Yavuz Nazlıgül olduğu saptandı. 20 kişinin yaralandığı, Şişli'nin kan gölüne döndüğü saldırı sonrası Emniyet güçlerinin yaptığı araştırmada İkitelli Başak konutlarındaki bir evde izine rastlanan DHKP-C'li Nazlıgül'ün, düzenlenen baskında kıskıvrak yakalandığı bildirildi. Nazlıgül'ün yakalandığı evden dinamit, law silahı, elektrikli fünye ve el bombasının çıktığı belirlendi.

Gölge başkan adayı mı?

CHP'nin Fatih ilçesi belediye başkan adayı Soner Özimer'in en yakın ekip arkadaşı olduğu saptanan DHKP-C bombacısı Nazlıgül'ün, "gölge belediye başkan adayı" gibi çalıştığı öğrenildi. Terör partisi HDP tarafından da desteklenen CHP'nin adayı Soner Özimner'in hemen her seçim çalışmasında yanında Yavuz Nazlıgül'ün de yer aldığı, birlikte onlarca fotoğraf karesinde bulundukları kaydedildi.

Tehdit etti! Konuya ilişkin görüşüne başvurduğumuz CHP Fatih Seçim Propaganda Komisyonu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Yavuz Nazlıgül, 1999'da DHKP-C bombacısı olarak yer aldığı terör saldırısına ilişkin sorumuzu, "Gelin buraya ben size anlatmasını bilirim" şeklinde cevapladı.