2019 yerel seçim son dakika anket sonuçları İl il parti oy oranları hangi ilde hangi parti önde?

Son Dakika... İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler için son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Seçim sonucunu belirleyecek büyükşehirleri almak için partiler büyük bir yarış içine girmişlerdi. 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı belirtilen Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Bursa, Ankara ve Manisa'yı içeren kapsamlı araştırmanın sonuçları CHP için yine hüsran oldu. Gezici Araştırma şirketi tarafından 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim için yeni bir araştırma yapıldı. Gezici yerel seçimleriyle ilgili yaptığı çalışmasını ortaya koydu. Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Ankara ve Manisa'yı kapsayan araştırmanın 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı belirtildi.

Aralarında İstanbul ve Ankara'nın olduğu 9 büyükşehirde AK Parti üstünlüğü dikkat çekiyor. Buna göre Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Ankara ve Manisa'yı Cumhur İttifakı AK Parti kazanıyor.

Yapılan ankete göre Binali Yıldırım kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 52,1 oy alarak İBB Başkanlığı için en öndeki aday konumunda. Yıldırım'ın İstanbul'dan birinci çıkacağı konusunda diğer anket şirketleri de hemfikir.

Ankara'da 5.5 puan fark görünüyor

Ankara'da ise geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş 4.5 puan önde olduğunu söylemişti ancak Gezici araştırmaya göre AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, Yavaş karşısında 5.5 puanlık bir fark ile önde.

ORC ANKET FİRMASI DA DAHA ÖNCE SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI AÇIKLAMIŞTI

Yerel seçimler 2019 anket sonuçları! Hangi ili kim kazanır?

ORC yerel seçim anket sonuçlarını yayınladı. 12-26 Temmuz tarihleri arasında büyükşehirlerde yapılan anketlerde, 26 bin 800 kişi ile görüşüldü. Anketin diğer bölümlerinde ise vatandaşa mevcut belediye yönetiminden memnun olup olmadıkları soruldu. İşte Sakarya, Ordu, Konya, Eskişehir, Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Aydın, Manisa, Trabzon, Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Erzurum, Denizli, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Van, Adana, Mersin, Muğla, Tekirdağ'da seçmenlerin yerel seçim tercihleri ve partilerin büyükşehirlerdeki son oy oranları...

MHP'NİN YÜKSELİŞİ

Anket sonuçlarında MHP'nin oylarındaki yükseliş dikkat çekti.

Türkiye geneli için yapılan ankette şu sonuçlar çıktı;

AK PARTİ %32,4

CHP %23,9

MHP %15,7

HDP %5,1

İP %2,4

DIĞER %0,9

ADAYA BAĞLI/KARARSIZ %19,6

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR? NE ZAMAN YAPILIR

Türkiye siyasi tarihinde genel seçimlerin olduğu kadar yerel seçimlerinde önemi büyüktür. Özellikle "İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir" sözüyle ifade edilen bu anlayış Türkiye'nin 81 ilinde hakimdir. Genel idarenin tabanda hissedilmesi için aracı rol üstlenen ve yerelin geleneklerini yönetime taşıyan yerel yönetimler bu nedenle oldukça merkezi bir rol üstlenir.

Türkiye'de yerel seçimler 5 (beş) yılda bir yapılmaktadır. Türkiye siyasi tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçim 2014 yılında yapılmıştır. Kolay bir matematik yaparsak bir sonraki yerel seçimlerin 2019 yılında yapılacağını söyleyebiliriz. 2019 yerel seçimlerinde oy kullanma noktalarında sandık kurulacak. Yüksek Seçim Kurulunun koordinasyonunda vatandaş sandığa gidecek. Böylece vatandaşın isteği sandığa yansıyacak ve yerel yöneticiler iş başına gelecek. 24 Haziran 2018 seçimlerinin de geride kaldığı andan itibaren 2019 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler kritik önem taşımaya başladı. Ve siyasiler, siyasi partiler şimdiden yerel seçim hazırlıklarına başladı.