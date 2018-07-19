CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan "Kurultay için yeterli imza toplanırsa gereğini yaparız." diye konuştu.

İşte Tuncay Özkan'ın açıklamaları:

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "CHP'nin gündeminde kurultay talepleri var. CHP'de kurultay talepleri sayıların yarıştırılacağı,basın toplantılarıyla tabanımızın sürekli bununla meşgul edileceği bir noktaya getirilmemelidir. Bunun hukuki zemini bellidir. Tüzüğümüzde açıkça yazılı. yeterli sayı bulunduğunda bu sayı genel merkeze teslim edilir biz de gereğini yerine getiririz. Ülke sorunlarını tartışacağımız bir noktada her gün CHP'nin iç sorunlarını kamuoyunun gündeminde tutmak tartışmak partimize zarar vermektedir. Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Eğer bu konuda toplanmış yeter imza varsa buyursun genel merkeze teslim etsinler. Gereğini derhal yapacağız. Bizim en büyük vicdanımız kurultay vicdanımız. açıklamasında bulundu.

ŞU ANA KADAR TOPLANAN İMZA SAYISI 521

CHP'li Gaye Usluer, olağanüstü kurultay çağrısı yaptıkları 3. günün sonunda imzanın 521 olduğunu söyledi..