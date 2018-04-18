AK Parti ve MHP, erken seçim teklifini TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.
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Erken seçim teklifi TBMM'de
Erken seçim teklifi Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.
AK Parti ve MHP, erken seçim teklifini TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.
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