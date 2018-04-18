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Erken seçim teklifi TBMM'de

Erken seçim teklifi Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.

Erken seçim teklifi TBMMde

AK Parti ve MHP, erken seçim teklifini TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 17:36
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