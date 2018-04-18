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Andy-Ar Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kritik zirvenin ardından erken seçim kararı alındı. Erdoğan seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklaması akıllara anket sonuçlarını getirdi. Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, erken seçimle ilgili çok önemli bir tahminde bulundu.

Andy-Ar Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar Araştırma Şirketi sahibi Faruk Acar, erken seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %55 oy oranının altına düşmeyeceğini ifade eden Acar'ın açıklamaları:

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 55 ALIR"

Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, bu zamana kadar yapılan anketler üzerinden çok önemli bir tahminde bulunarak şunları söyledi:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."

  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 17:56
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