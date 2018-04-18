Andy-Ar Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar Araştırma Şirketi sahibi Faruk Acar, erken seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %55 oy oranının altına düşmeyeceğini ifade eden Acar'ın açıklamaları:

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 55 ALIR"

Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, bu zamana kadar yapılan anketler üzerinden çok önemli bir tahminde bulunarak şunları söyledi:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."